Юрист заявил, что старшеклассники не смогут остановить буллинг в школах

В письме министру образования России Сергею Кравцову парламентарий отметил, что существующие меры против буллинга остаются неэффективными. По мнению Чернышова, уполномоченный будет выявлять конфликты, помогать в их разрешении и докладывать учителям о ситуациях, в которые необходимо вмешаться.

Юрист разделил мнение депутата о том, что в школах должно быть контролирующее лицо. Однако он отверг предложение выбирать на эту должность старшеклассника — по задумке тот должен был стать посредником между учениками и администрацией.

Эксперт отметил, что подобные меры уже применяются в других странах, успешно снижая уровень агрессии в коллективе и создавая благоприятную атмосферу для учебы. Человек на такой должности дал бы возможность ученикам участвовать в решении проблем.

Недоумение вызывает наличие в школах должности психолога, который по идее должен заниматься решением этих вопросов. Однако наличие таких специалистов не помогает искоренить буллинг.

Воробьев уверен, что для решения проблемы должно быть уполномоченное лицо, но им не должен становиться учащийся.

«Как это будет выглядеть? Школьник ходит на разборки с учеником и учителем? Этот уполномоченный сам по себе не компетентен в таких вопросах, чем он сможет помочь?» — заключил юрист.