Юрист Воропаев объяснил, что делать при падении дерева на авто

Автоюрист Лев Воропаев разъяснил порядок действий при падении дерева или ветки на припаркованный автомобиль и условия возмещения ущерба, сообщает «Абзац» .

При повреждении машины из‑за упавшего дерева необходимо сразу вызвать полицию. Сотрудники должны зафиксировать происшествие, составить протокол осмотра и опросить очевидцев.

«Первое – всегда надо обращаться в полицию. Они должны зафиксировать факт падения объекта на ваш автомобиль. Оформляется протокол осмотра, опрашивают очевидцев. Желательно самостоятельно заснять дерево, его состояние, срез ствола или ветки. Это нужно для понимания, было ли оно гнилым», – пояснил Воропаев.

Юрист отметил, что ответственная сторона обязана возместить ущерб полностью. Однако сумму могут снизить, если водитель нарушил правила парковки. Отказать в выплате могут и при штормовом ветре более 25 м/с, если не доказано ненадлежащее состояние дерева.

«Ответчик обычно возмещает причиненный материальный ущерб полностью. Исключение составляет нарушение правил парковки самим водителем – в этой ситуации сумму могут снизить, посчитав, что владелец сам способствовал ущербу. Основанием для отказа также является штормовой ветер более 25 метров в секунду, если не доказано, что дерево было в ненадлежащем состоянии и его своевременно не удалили», – подчеркнул он.

Для подачи иска нужно определить, кому принадлежит участок: управляющей компании или муниципалитету. Также рекомендуется получить справку из Гидрометцентра о силе ветра в момент инцидента.

