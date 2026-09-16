Юрист Вехов рассказал, как оспорить кредит, оформленный мошенниками

Эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук Виталий Вехов рекомендовал при мошенническом кредите сразу обратиться в правоохранительные органы и кредитную организацию.

Виталий Вехов в эфире радио Sputnik заявил, что мошеннические кредиты, оформленные онлайн и другими дистанционными способами, остаются серьезной проблемой. Он также связал работу кол-центров с рисками для граждан России, США и стран Евросоюза.

Для профилактики Вехов посоветовал лично обратиться в многофункциональный центр и ограничить дистанционные сделки с недвижимостью без личного участия. Он также рекомендовал установить на портале «Госуслуги» самозапрет на получение кредитов и контролировать число сим-карт, к которым могут быть привязаны банковские сервисы.

Если стало известно об оформленном мошенниками кредите, профессор рекомендовал незамедлительно подать заявление в полицию или прокуратуру через официальные сайты. Затем следует лично обратиться в банк или другую кредитную организацию, через которую оформили договор, и сообщить службе безопасности, что заемщик не подавал заявку. Вехов подчеркнул, что заявления в правоохранительные органы и кредитную организацию нужно подавать одновременно.

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