Юрист Вахрамян рассказала о делах Лерчек и Блиновской

Налоговый юрист Татьяна Вахрамян заявила, что уголовные дела блогеров Лерчек, Артема Чекалина и Елены Блиновской не стали неожиданностью для профессионального сообщества, сообщает Ямал-Медиа .

По словам эксперта, блогеры использовали распространенную схему дробления бизнеса через сеть ИП на упрощенной системе налогообложения. Формально каждое ИП работало отдельно, но фактически речь шла о едином бизнесе с целью снижения налоговой нагрузки.

«Схемы, которые использовались, не какое-то экзотическое изобретение. Дробление бизнеса через сеть ИП на упрощенной системе налогообложения — это инструмент, который применялся задолго до эпохи блогеров», — рассказала Татьяна Вахрамян.

Юрист отметила, что ФНС научилась выявлять такие конструкции еще на примере торговых сетей и строительных холдингов. В делах блогеров доказать искусственное дробление несложно, особенно когда финансовые потоки и аудитория сосредоточены вокруг одного лица.

Отдельно эксперт прокомментировала валютные операции. По закону выручка от нерезидентов должна поступать на российские счета. Использование счетов в банках ОАЭ или Армении для получения доходов от зарубежных рекламодателей является нарушением.

«То, что индустрия годами жила в убеждении „никто не проверяет“, не правовой аргумент. Это просто везение, у которого оказался срок годности», — пояснила Вахрамян.

Она подчеркнула, что многоуровневые схемы с привлечением консультантов и выводом средств в криптовалюту суд расценивает как сознательное уклонение. По мнению эксперта, публичность блогеров стала дополнительным фактором риска, а цифровая экономика больше не находится в «мягком» режиме контроля.

