Юрист Соловьев усомнился в штрафах за использование VPN

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что ввести административную ответственность за использование сервисов обхода блокировок будет сложно, а пользователи найдут новые способы доступа, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам до 1 мая ввести доплату за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц. По данным Forbes, речь идет о трафике сервисов обхода блокировок, которые направляют данные через зарубежные серверы.

Позже Шадаев подчеркнул, что министерство выступает против административной ответственности за использование таких сервисов и намерено минимизировать последствия для пользователей.

Иван Соловьев отметил, что на фоне блокировок аудитория VPN выросла с примерно 200 тысяч до 6 млн человек. По его словам, полностью сделать такой трафик платным не удастся.

«Теперь решили монетизировать использование VPN, что приведет к существенным расходам у людей. Удастся ли при современном развитии гаджетов и так далее сделать весь трафик через VPN платным? Я уверен, что нет. Постоянно будут появляться новые варианты обхода», — сказал юрист.

Он допустил, что при введении лимитов долги за неоплаченный международный трафик могут взыскивать через судебный приказ по аналогии с задолженностями за ЖКУ. Идею массовых штрафов за VPN Соловьев назвал трудно реализуемой и предположил, что ограничения могут быть связаны с продвижением национального мессенджера MAX.

