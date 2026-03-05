Юрист Соловьев: работодатель не может отправить в отпуск без оплаты

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что работодатель не вправе принуждать сотрудника к отпуску без сохранения зарплаты. За такое нарушение предусмотрены штрафы, сообщает RT .

Иван Соловьев напомнил, что очередность оплачиваемых отпусков определяется графиком, который обязателен для обеих сторон. Документ утверждают не позднее чем за две недели до нового года, а работника уведомляют о начале отпуска минимум за 14 дней под подпись.

«В целом понятие «вынужденный отпуск» в ТК России отсутствует. Однако по инициативе работодателя у работника может возникнуть время отдыха в случаях простоя, отстранения от работы или вынужденного прогула. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда работодатель в силу ряда причин (...) настоятельно просит работника написать заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы», — пояснил юрист.

Соловьев подчеркнул, что принуждение к такому отпуску незаконно. По ч. 1 ст. 5.27 КоАП штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. По постановлению Верховного суда санкция может назначаться за каждого сотрудника отдельно.

Юрист также отметил, что отпуск без сохранения зарплаты свыше 14 дней в год не включается в стаж для расчета оплачиваемого отпуска и уменьшает будущие выплаты. Закон запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск два года подряд.

