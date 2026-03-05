Юрист Соловьев: работодатель не может отправить в отпуск без оплаты
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что работодатель не вправе принуждать сотрудника к отпуску без сохранения зарплаты. За такое нарушение предусмотрены штрафы, сообщает RT.
Иван Соловьев напомнил, что очередность оплачиваемых отпусков определяется графиком, который обязателен для обеих сторон. Документ утверждают не позднее чем за две недели до нового года, а работника уведомляют о начале отпуска минимум за 14 дней под подпись.
«В целом понятие «вынужденный отпуск» в ТК России отсутствует. Однако по инициативе работодателя у работника может возникнуть время отдыха в случаях простоя, отстранения от работы или вынужденного прогула. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда работодатель в силу ряда причин (...) настоятельно просит работника написать заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы», — пояснил юрист.
Соловьев подчеркнул, что принуждение к такому отпуску незаконно. По ч. 1 ст. 5.27 КоАП штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. По постановлению Верховного суда санкция может назначаться за каждого сотрудника отдельно.
Юрист также отметил, что отпуск без сохранения зарплаты свыше 14 дней в год не включается в стаж для расчета оплачиваемого отпуска и уменьшает будущие выплаты. Закон запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск два года подряд.
