Юрист Сиволоцкая объяснила, как защититься от увольнения на удаленке

Управляющий партнер Юридического бюро «Князев, Сиволоцкая и партнеры» Евгения Сиволоцкая рассказала, какие документы необходимы при удаленной работе, переводе и сокращении, чтобы избежать незаконного увольнения, сообщает RuNews24.ru .

По словам юриста, удаленная работа бывает временной и постоянной.

«Удаленная работа бывает временной и постоянной (дистанционной). Если вы работаете из дома "на честном слове", работодатель в любой момент может обвинить вас в прогуле и, как следствие, уволить», — рассказала эксперт.

Сиволоцкая подчеркнула, что сотруднику необходимо оформить дополнительное соглашение с указанием режима работы, порядка отчетности и компенсации за использование личного оборудования, а также приказ о переводе на дистанционный формат. Важно сохранять переписку и подтверждения согласования условий.

При сокращении работодатель обязан письменно уведомить сотрудника за два месяца, предложить все подходящие вакансии, выдать приказ об увольнении и произвести полный расчет с выходным пособием. Нарушение процедуры дает право восстановиться через суд.

«Любые попытки работодателя избежать сокращения, предложения "уволиться по собственному" не законны, не соглашайтесь без консультации с юристом и фиксируйте все эти "предложения"», — подчеркнула юрист.

При переводе на новую должность необходимо подписать дополнительное соглашение, приказ и новую должностную инструкцию. Без документов сотрудник формально остается на прежней позиции и рискует увольнением за неисполнение обязанностей.

