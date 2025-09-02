Юрист Ремесло заявил о возможной мести Жданова* бывшим коллегам из ФБК**

Юрист Илья Ремесло сообщил, что бывший директор ФБК** Иван Жданов* после увольнения может начать мстить Марии Певчих* и Леониду Волкову*, сообщает RT .

Юрист Илья Ремесло, знакомый с ситуацией, рассказал, что отстранение Ивана Жданова* с поста директора ФБК** не приведет к завершению его конфликта с руководством организации. По мнению эксперта, уход Жданова* лишь усилит противостояние между ним, Марией Певчих* и Леонидом Волковым*.

Ремесло отметил, что напряженность и внутренние разногласия в руководстве ФБК* сохраняются уже несколько лет. Он напомнил, что к Жданову* ранее возникали серьезные претензии, в частности по организации концерта памяти Алексея Навального* в Берлине, где не удалось собрать необходимое количество участников. По словам юриста, это стало лишь поводом для увольнения, а настоящей причиной стали разногласия по курсу организации.

«Жданов*, которого на эту должность рекомендовал Навальный*, неоднократно критиковал политику ФБК**. Теперь, покинув организацию, он будет мстить Волкову* и Певчих*», — пояснил Ремесло.

Иван Жданов* покинул пост директора ФБК** 1 сентября по итогам голосования совета директоров, в который входят он сам, Мария Певчих* и Леонид Волков*. Жданов* заявил, что решение принималось без его участия, а причины увольнения ему не объяснили. После ухода Жданов* обвинил Волкова* в утечке персональных данных сторонников фонда.

* Физические лица, признанные иноагентами.

** Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России