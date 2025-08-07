Юрист: регулярные опоздания могут привести к увольнению

Юрист сервиса Headhunter Ольга Владимирова в интервью РИА Новости разъяснила правовые последствия систематических опозданий и преждевременного ухода с работы.

Ссылаясь на статью 21 Трудового кодекса, эксперт подчеркнула, что сотрудники обязаны соблюдать установленный график работы, зафиксированный в трудовом договоре и правилах внутреннего распорядка.

«За повторяющиеся нарушения работодатель вправе применить дисциплинарные меры — от замечания до увольнения», — пояснила Владимирова, обратив внимание на статью 192 ТК РФ. Особенно строго, по словам юриста, рассматриваются случаи, когда опоздания негативно влияют на рабочий процесс или создают угрозу безопасности производства.

Эксперт рекомендовала работникам, имеющим уважительные причины для изменения графика, заранее согласовывать этот вопрос с руководством и оформлять дополнительные соглашения к трудовому договору. В противном случае даже 15-минутные регулярные опоздания могут стать основанием для расторжения трудовых отношений по инициативе работодателя.