Юрист развернуто прокомментировал конфликт между Алсу и Решетовой

Юрист Илья Русяев рассказал, может ли конфликт между певицей Алсу и моделью Анастасией Решетовой перерасти в судебное разбирательство. Ранее Алсу публично назвала Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью», сообщает Общественная Служба Новостей .

В связи с недавним разводом певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, а также последовавшим за этим публичным спором между Алсу и Решетовой, которую некоторые считают виновной в распаде их брака, в обществе возникла заинтересованность в возможных юридических последствиях данного конфликта.

Алсу публично обвинила Решетову в принадлежности к «древнейшей профессии», что можно расценить как заявление, порочащее честь и достоинство модели. В соответствии с положениями статьи 152 ГК РФ, Решетова может инициировать судебный процесс, требуя официального опровержения данных обвинений и возмещения морального ущерба.

Кроме того, Решетова может подать иск о клевете в соответствии со ст. 128.1 УК РФ, а также иск о вмешательстве в личную жизнь по статье 137 УК РФ.

Если же в период конфликта одна из сторон использовала фотографии или иные ресурсы оппонента без его согласия, это может послужить поводом для подачи иска о неправомерном использовании авторских прав (ст. 1301 ГК РФ). Также юрист отметил, что если спор привел к потере рекламных контрактов, можно обратиться в суд с требованием возместить упущенную прибыль (ст. 15 ГК РФ).

В свете публичности спора, каждая из конфликтующих сторон может найти преимущества в обращении к процедуре медиации, то есть в поиске посредника для урегулирования спора во внесудебном порядке, заключил эксперт.