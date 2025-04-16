Юрист рассказала, как избежать штрафов за дачные мангалы

Приближается сезон шашлыков, многие россияне привыкли жарить их на даче, но они не всегда задумываются о безопасности. Юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказала о правилах установки мангалов на дачных участках и о том, нужно ли их регистрировать, сообщает «Секрет фирмы» .

В первую очередь надо правильно выбрать площадку — на расстоянии не менее 5 м от любых построек, чтобы рядом не было газа и электропроводки, а также легковоспламеняющихся материалов или растений, например, сухой травы.

Если мангал, барбекю или печь будут установлены ближе чем 5 м от строений на вашем или же соседнем участке, можно заработать штраф от 5 до 15 тыс. рублей, предупредила юрист.

Сам мангал лучше выбрать из толстого металла, чтобы он не деформировался. Кирпичный или каменный — еще лучше. Основание под него должно быть негорючим и ровным — тротуарная плитка, камень, кирпич. А вот навес или зону вокруг можно отделать и деревом, обработанным специальной пропиткой от огня, посоветовала эксперт.

Если мангал находится под навесом и обе постройки некапитальные, то есть не имеют фундамента, то регистрировать их не нужно.

«Второй вариант — мангал расположен в капитальной беседке на фундаменте. В этом случае объект подлежит кадастровому учету», — заключила Локтионова.