Юрист рассказал россиянам, как поступить с отпуском при увольнении

Вопрос о возможности использования полного ежегодного отпуска перед увольнением вызывает противоречия между позицией Роструда и судебной практикой. Роструд считает это допустимым, однако суды часто принимают противоположные решения. Юрист Светлана Фомина рассказала, как правильно распорядиться отпуском, если уже принято решение о смене работы, об этом пишет RuNews24.ru .

По словам Фоминой, руководителям образовательных учреждений и специалистам кадровых служб важно понимать баланс между правами сотрудников и интересами организации в подобных ситуациях. Она привела пример с педагогом, которому работодатель разрешил использовать только часть отпуска, рассчитанную пропорционально отработанному в текущем году времени. Администрация школы отказалась предоставить полный отпуск, аргументируя это тем, что дополнительные дни учителем еще не заработаны.

При увольнении компенсации подлежат только те отпускные дни, которые сотрудник фактически заработал за отработанный период. Роструд разъяснил, что при увольнении работник может получить весь запланированный отпуск, но оплачены будут только фактически заработанные дни.

Законодательство не требует уменьшать продолжительность отпуска в зависимости от отработанного в текущем году времени. Типичное противоречие возникает между графиком отпусков, предусматривающим полный отдых, и расчетом при увольнении, когда учитывается только фактически заработанное время. Работникам рекомендуется заранее выяснить, какой подход применяется в судебной практике их региона при возникновении подобных споров.

Согласно позиции Роструда, работодатели могут предоставлять сотрудникам полный отпуск, предусмотренный графиком, однако оплачиваться будут только фактически заработанные дни. Для дней, превышающих накопленный отпуск, применяется механизм компенсации или удержаний.

