Юрист провел в Клину лекцию ко Дню защиты прав потребителей

Юрист рассказал школьникам об основных правах потребителей и правилах безопасных покупок. Особое внимание он уделил необходимости внимательно изучать информацию о товаре и правильно оформлять претензии на некачественную продукцию или услуги.

Старшеклассники активно задавали вопросы. По словам организаторов, тема оказалась актуальной, поскольку подростки все чаще самостоятельно совершают покупки и готовятся к взрослой жизни.

«Каждый из нас является потребителем товаров или заказывает услуги. К сожалению, они не всегда бывают качественными. Поэтому важно думать о своей безопасности, делать ответственный выбор и грамотно пользоваться правами потребителя», — пояснил Владимир Грузинцев.

Юрист проводит лекции по правовому просвещению с 2017 года. Такие встречи проходят четыре–пять раз в год для школьников и участников местного отделения областного проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.