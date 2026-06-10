Юрист прокомментировал выход бывшей главы банка БКФ Ольги Миримской на свободу

Бывшая глава банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободу условно-досрочно после половины 19-летнего срока. Об этом рассказал правозащитник Иван Мельников, сообщает «Вечерняя Москва» .

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил, почему суд отпустил Ольгу Миримскую по УДО.

«Человек, осужденный за экономические преступления, может претендовать на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока, который назначил ему суд. Миримская как раз отбыла половину», — отметил юрист.

Мельников добавил, что Миримская оплатила штраф, не получала замечаний от руководства исправительной колонии и работала во время отбытия наказания. По его словам, в колониях Ивановской области, где она содержалась, в основном действуют швейные производства.

На свободе Миримской предстоит соблюдать строгие ограничения. Ей нельзя будет менять место жительства и выезжать за границу.

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