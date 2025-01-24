Юрист прокомментировал нововведение в закон против буллинга в школах

В российском образовании остро стоит проблема травли среди подростков, с которой сталкиваются порядка 75% школьников и студентов. Юрист Алексей Воробьев и психолог Майя Голубева обсудили необходимость внедрения в законопроекты новых понятий, таких как «организатор» и «наблюдатель», чтобы лучше контролировать и предотвращать травлю, сообщает RuNews24.ru .

Судебная система в 2024 году рассматривала более 1800 дел, связанных с буллингом, который часто принимает формы как физического, так и психологического насилия. Воробьев отметил, что существующие законодательные нормы недостаточны для четкой идентификации случаев буллинга, и процесс доказательства часто оказывается сложным. Отсутствие четкого определения и опытных специалистов затрудняет борьбу с этой проблемой.

Введение терминов «наблюдатель» и «организатор» вместе с оценкой поведения учеников со стороны преподавателей позволит выявить детей, предрасположенных к жестокости, и остановить дальнейшее развитие буллинга.

«В особо тяжелых случаях следует рассмотреть возможность помещения организаторов травли в специальные учреждения с понижением возрастной планки», — добавил юрист.

По словам Голубевой, подростковый период является особенно уязвимым, и травмы, полученные в это время, могут оказывать долгосрочное влияние. Она акцентирует внимание на том, что буллинг — это не простая детская забава, а серьезная угроза, требующая внимания и вмешательства со стороны взрослых.

Буллинг может проявляться в различных формах: физической, вербальной, социальной и кибербуллинге. На данный момент проходит экспериментальная программа «Школа без обид», которая направлена на обмен опытом в борьбе с травлей на уровне всей страны. Важно, чтобы комиссии по примирению, состоящие из различных специалистов, содействовали в разрешении конфликтов.

Голубева также предупредила родителей обязательно обращаться за помощью и не оставлять ребенка наедине с проблемой, если он подвергается буллингу.