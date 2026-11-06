Юрист предупредил об ответственности за публикацию чужих фото

Публикация фото может нарушить право человека на изображение и исключительное право на снимок. Об ответственности за это предупредил доктор юридических наук Вадим Виноградов, сообщает RT .

По статье 152.1 Гражданского кодекса России использовать изображение человека обычно можно только с его согласия. Оно может быть устным или следовать из действий. Открытый аккаунт не дает другим права свободно использовать фото.

Согласие не требуется при использовании в публичных интересах или позировании за плату. Общие кадры из общедоступных мест и с публичных мероприятий допускаются без разрешения, если человек не главный объект изображения.

Гражданин вправе потребовать удалить незаконно опубликованный снимок, прекратить его распространение и компенсировать моральный вред.

«Уголовная ответственность может наступить за незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну. Например, публикация фотографий, затрагивающих частную жизнь, без согласия человека при наличии всех признаков преступления может квалифицироваться по ст. 137 УК России», — предупредил Виноградов.

Согласие человека не заменяет разрешения правообладателя. По статье 1301 Гражданского кодекса России тот может потребовать компенсацию: один из вариантов — от 10 тыс. до 10 млн рублей. Сумму определяет суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.