Юрист предупредил о росте мошенничества в День святого Валентина

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил, что в преддверии Дня святого Валентина и других февральских и мартовских праздников мошенники активизируются, используя тематические схемы для кражи денег и персональных данных россиян, сообщает Общественная Служба Новостей .

Соловьев отметил, что злоумышленники подстраивают свои схемы под праздничную атрибутику. Среди популярных способов обмана — фейковая доставка цветов, когда курьер просит назвать код из СМС, а также фишинговые сайты с подарками и поддельные акции с розыгрышами.

«Мошенники используют традиции праздника, чтобы казаться легитимными. Никто из настоящих курьеров не будет просить назвать коды или переходить по ссылкам. Максимум — подпись о получении букета», — пояснил юрист.

Эксперт предупредил, что в интернете появляются десятки поддельных сайтов с праздничной символикой, а также вредоносные ссылки распространяются через мессенджеры и соцсети. Особую осторожность Соловьев рекомендовал проявлять при покупках подарков онлайн и в приложениях для знакомств, где также возможны попытки обмана.

Юрист посоветовал россиянам внимательно проверять информацию и не передавать личные данные незнакомым лицам, особенно в праздничные дни.

