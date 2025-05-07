Юрист пояснила, будет ли компенсация за отключение мобильной связи на праздники

Законодательство позволяет операторам ограничивать предоставление услуг связи в случаях угрозы национальной безопасности. Это регулируется, в частности законами, касающимися антитеррористической деятельности, которые дают право властям принимать такие меры для предотвращения угроз, сообщила РИАМО юрист ООО «Консалт» Зарина Саба.

Отключение связи в дни праздников, связанных с обеспечением безопасности на мероприятиях, считается обоснованным, подчеркнула она.

Однако компенсация за неудобства возможна в случае ненадлежащего предоставления услуги, добавила юрист.

По ее словам, статья 29 Закона о защите прав потребителей гласит, что, если услуга была оказана не в полном объеме, потребитель может требовать компенсацию. Но это не касается случаев, когда сбой вызван чрезвычайными обстоятельствами, такими как меры безопасности, что делает вероятность успешных судебных исков против операторов крайне низкой.

Хотя операторы не обязаны компенсировать убытки, они могут проявить добросовестность и предложить бонусы или скидки как жест благодарности своим пользователям, полагает Саба. Также важно, чтобы операторы информировали клиентов заранее о возможных перебоях связи.

«Таким образом, юридически операторы связи не обязаны компенсировать неудобства, связанные с ограничением связи по соображениям безопасности. Однако проявление добросовестности в виде предложений бонусов или скидок будет разумным шагом с точки зрения поддержания доверия и лояльности клиентов. В то же время операторы обязаны заранее уведомить своих абонентов о предстоящих ограничениях, что является обязательным по закону», — резюмировала юрист.