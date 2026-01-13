Юрист перечислила способы, как в РФ защититься от абьюзивных соседей

Адвокат по жилищным вопросам Ирина Глазкова, являющаяся членом Ассоциации юристов России, в разговоре с РИАМО отметила, что агрессором может оказаться не только близкий человек или руководитель, но и сосед. Она перечислила несколько способов, как можно защититься. Одним из них является обращение сразу в прокуратуру.

Эксперт отметила, что невыносимое поведение соседей может подтолкнуть к мысли о переезде ради психологического комфорта, но посоветовала вместо этого предпринять грамотные и своевременные действия, которые в итоге могут защитить от абьюзивных соседей без кардинальных перемен в жизни.

«Если сосед контролирует вашу жизнь, дает непрошенные советы и подслушивает, что происходит за вашей дверью, а впоследствии и распускает слухи о вашей личной жизни, то перед вами типичный абьюзер. Такие действия являются нарушением конституционного права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. А если такие соседские сплетни еще и публикуются без вашего согласия и это приводит к унижению и травле, такие действия образуют уголовное преступление по статье 137 УК РФ „Нарушение неприкосновенности частной жизни“», — рассказала Глазкова.

В таких случаях, по словам адвоката, необходимо зафиксировать доказательства, например показания свидетелей, скриншоты переписок, публикации, аудио- и видеозаписи, и обратиться с заявлением в полицию. Одновременно следует подать иск в суд о возмещении ущерба, включая моральный.

Желательно также направить заявление в прокуратуру для проведения проверки. Коллективное обращение, как правило, имеет больший вес, поскольку свидетельствует о масштабности проблемы. Если сосед распространяет заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, это квалифицируется как клевета по статье 128.1 УК РФ, уточнила юрист.

Распространение клеветы в интернете может быть расценено как кибербуллинг. Важно помнить, что отказ в возбуждении уголовного дела не лишает права обратиться в суд с иском к нарушителю. В зависимости от обстоятельств, соседа можно привлечь к административной ответственности за оскорбления и потребовать через суд компенсацию ущерба.

«Однако наказание за оскорбление часто ограничивается штрафом, что не всегда соответствует тяжести последствий. Если сосед вам угрожает и есть основания полагать, что агрессивные угрозы могут перерасти в реальные действия, важно немедленно вызвать полицию и написать заявление в правоохранительные органы», — сказала Глазкова.

