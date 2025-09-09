Юрист ответила, может ли работодатель штрафовать за курение во время работы

Работодатель вправе ограничивать курение сотрудников в рабочее время и привлекать их к дисциплинарной ответственности за перекуры вне положенного перерыва, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Вообще работодатель вправе регулировать перекуры: включать запрет на курение в трудовой договор или вводить внутренние санкции. Многие компании прописывают это во внутренних документах, но это, скорее, излишне. В Трудовом кодексе и трудовом договоре есть понятие режима рабочего времени», — рассказала Яковлева.

Она пояснила, что, например, с 9 до 18 сотрудник работает, с 13 до 14 у него перерыв. В этот перерыв он может делать что угодно в рамках закона, включая курение на улице.

«А что касается рабочего времени — с 9 до 13 и с 14 до 18 — если сотрудник выходит покурить, то к нему могут применить дисциплинарное взыскание. Это его рабочее время, и он должен использовать его для выполнения обязанностей, а не для перекуров. Он не может разбить часовой перерыв на день по 5 минут», — отметила юрист.

Яковлева уточнила, что в некоторых случаях в трудовом договоре может быть предусмотрено два коротких перерыва, например, с 13:00 до 13:30 и с 15:00 до 15:30. Но это редкая практика.

Ранее лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение на рабочем месте в 10 раз. Она считает нынешние наказания от 500 до 1500 рублей недостаточно эффективными. Новые штрафы могут достигать 15 000 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.