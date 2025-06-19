Юрист ответил, кто из 106 биологических детей Павла Дурова получит наследство

На данный момент Дуров находится во Франции и желает поскорее покинуть эту страну, так как у него родился сын, а у его родителей плохое здоровье. Стало известно, что сам Дуров думает об этом, сообщает kp.ru .

«У меня недавно родился сын, и я пропускаю первые месяцы его жизни. У него до сих пор нет паспорта, потому что меня не было рядом, когда он родился в Дубае. У меня также есть сын-подросток, который учится в школе-интернате в Дубае, который только что сломал руку, и у которого рядом нет родителей, которые могли бы его поддержать», — заявил бизнесмен.

Вероятно, речь идет о ребенке от 25-летней венгерской модели Дианы Бако, которая намекнула, что отцом малыша является Дуров. Его нынешняя спутница Юлия Вавилова была беременна в момент задержания во Франции, но лишилась ребенка из-за сильных нервных срывов и стресса.

Вместе с тем от бывшей жены Дианы Бондаренко у бизнесмена есть два старших ребенка — Алина и Михаил. Год назад 44-летней Ириной Болгар было официально подтверждено, что она является матерью троих детей от основателя Telegram, а именно: 11-летней Леи, 8-летнего Даниэля и 7-летнего Давида.

«Официально я прихожусь отцом шестерым детям, они рождены от трех разных женщин. Остальные появились на свет благодаря моему анонимному донорству. В клинике, где я начал сдавать сперму 15 лет назад, чтобы помочь другу, мне сообщили, что более 100 детей в 12 странах были зачаты с использованием моего биологического материала», — добавил Дуров.

Также известно, что бизнесмен уже составил завещание. Юрист Андрей Левин заявил, что если у биологических детей Дурова в свидетельстве о рождении в строке отец будет указано имя другого мужчины, ребенок автоматически не будет иметь право на наследство бизнесмена. Для получения какой-либо доли им придется доказать отцовство и получить соответствующую метку в документе. В содержании завещания допускается заявление о том, что все наследство будет распределено между биологическими детьми Дурова.

Сам Дуров признался, что его дети не будут иметь доступа к наследству, пока не пройдет 30 лет со дня подписания завещания, так как хочет, чтобы его дети не сражались за состояние, а жили как обычные люди, учились и развивались.