Юрист ответил, что грозит подросткам за оскорбления учителей и преподавателей

В образовательных учреждениях наблюдаются случаи оскорблений со стороны студентов в адрес учителей, что приводит к серьезным конфликтам. По словам юриста Ильи Русяева, школьники могут избежать ответственности за неподобающее поведение до достижения административного возраста, в то время как студенты вузов, став совершеннолетними, полностью отвечают за свои действия, сообщает Общественная Служба Новостей .

Некоторые из них не понимают, что хамство и неуважение к преподавателю могут иметь серьезные последствия, включая отчисление и административные наказания. Русяев указал на статьи Кодекса об административных правонарушениях (статья 5.61 КоАП РФ), которые применимы как к публичным оскорблениям, так и к агрессивным высказываниям в чатах.

Он предупредил, что игнорирование такого поведения со стороны административного аппарата вуза может восприниматься как поддержка насмехающихся. Взаимодействие в студенческих чатах, где хвастаются «успехами» в конфликте с преподавателями, усиливает токсичную атмосферу и может быть квалифицировано как деятельность, подрывающая образовательный процесс.

«Студенты должны осознавать, что свобода слова и поведения не означает свободы от последствий», — отметил юрист.

Преподаватели вправе инициировать разбирательство и, если администрация бездействует, обращаться в надзорные органы. Важно, чтобы студенты понимали, что их поведение может повлечь последствия и что образовательная среда формирует профессиональную и гражданскую ответственность.