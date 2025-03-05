Юрист ответил, что делать, если привезли чужой заказ

Судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин рассказал, как правильно действовать, если вам привезли чужой заказ. Игнорирование проблемы может привести к серьезным проблемам, сообщает «Секрет Фирмы» .

«Важно то, что с момента, когда вы принимаете заказ, вы становитесь частью этой цепочки ошибок и несете ответственность за дальнейшую судьбу попавшей вам в руки чужой вещи», — отметил специалист.

Если ошибка уже произошла, в первую очередь необходимо попытаться выяснить на каком этапе она произошла. При подозрении на ошибку важно не вскрывать посылку и сразу связаться и сообщить о проблеме сотрудникам поддержки маркетплейса или доставки в письменной виде. Стоит потребовать замены товара или возврата средств за ненадлежащее исполнение обязательств согласно ст. 28 ЗоЗПП.

Нормальной практикой стороны, совершившей ошибку, являются извинения, возврат средств и начисление бонусов. При этом пользоваться доставленным товаром до разрешения ситуации не рекомендуется.

Покупателю могут быть предъявлены обвинения согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, которая обязывает потребителя вернуть неосновательно полученное имущество, а также согласно статье 160 УК РФ за незаконное удержание чужого имущества. Ответственность наступит только после доказанности умысла.

При отказе маркетплейса сотрудничать можно обратиться с заявлением в Роспотребнадзор и подать иск в суд. Факт ошибки или отказа ее решать необходимо будет доказать с помощью чека, фотографий упаковок и скриншотов переписки.

Приезжать самостоятельно в офис для решения проблемы необязательно. Более того согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан решить проблему за свой счет.

Пытаться связаться с настоящим получателем заказа самостоятельно нельзя так же, как и провести обмен своими силами.