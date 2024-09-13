Юрист обсудил с долголетами Зарайска изменения в законодательстве о наследстве

Зарайские участники программы «Активное долголетие» встретились с опытным юристом, чтобы обсудить актуальные вопросы правовой грамотности. Юрист поделился с участниками полезными советами по оформлению документов и наследственным правам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла во Дворце культуры имени В. Н. Леонова.

Особое внимание было уделено правильному составлению завещания, чтобы избежать возможных споров между наследниками. Юрист подчеркнул важность нотариального заверения документов и ознакомил участников с актуальными изменениями в законодательстве, касающимися наследования.

Кроме того, юрист затронул вопросы, касающиеся защиты прав пожилых людей. Участники узнали о социальном обеспечении, льготах и программах, которые могут улучшить их качество жизни. Юрист подчеркнул важность знания своих прав и способов их защиты.

Участники смогли задать свои вопросы в атмосфере доверия и открытости, а юрист дал им квалифицированные ответы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.