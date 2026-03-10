Юрист объяснила петербуржцам, как защититься от преследователей через суд

Хотя в российском законодательстве отсутствует специальная норма, предусматривающая ответственность за сталкерство, преследователи все равно могут понести наказание. Об этом сообщила управляющий партнер МКА «Коляда, Чубов и партнеры» София Коляда, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам эксперта, даже кажущиеся безобидными действия могут привести к серьезным правовым последствиям для их инициатора. Юрист рекомендует сохранять скриншоты переписок в качестве доказательств.

Коляда пояснила, что к ответственности можно привлечь человека, который продолжает навязчиво отправлять сообщения, несмотря на четкое требование остановить общение. Также наказуемыми действиями являются регистрация новых учетных записей после того, как жертва заблокировала предыдущие аккаунты преследователя, высказывание угроз, использование оскорблений и публикация персональных данных без согласия. За подобные действия нарушителю грозит административное или уголовное наказание.

Преследователей в интернете можно привлечь к ответственности по нескольким статьям: за клевету, оскорбления, угрозы расправой и нарушение приватности. Даже внешне корректные послания могут попасть под статью о навязчивом преследовании, если они сопряжены с постоянным контролем и запугиванием.

Адвокат Коляда пояснил, что просто просматривать чужую публичную страницу в соцсетях — не нарушение. Однако картина меняется, когда человек ясно дал понять, что не хочет общаться, а назойливый контакт не прекращается. Если действия повторяются регулярно, запреты игнорируются, а жертва испытывает моральное давление, появляются основания подать в суд. Можно требовать защиты чести и достоинства, а также денежной компенсации за причиненные страдания. Специалист рекомендует жертвам сохранять всю переписку, создавать снимки экрана и при наличии угроз обращаться в правоохранительные органы или суд.

Законодательство гарантирует каждому возможность сохранять личное пространство и не поддерживать нежелательные контакты. Юридические инструменты работают даже в ситуациях, когда навязчивый человек формально не нарушает явных запретов, но его действия приносят моральный дискомфорт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.