Юрист объяснила, когда у абонента могут забрать номер

Телефонный номер могут отключить и передать другому абоненту, если по нему нет активности или сохраняется отрицательный баланс в течение 90 дней, сообщила РИАМО адвокат Яна Ковалевская.

«Возвращаясь к вопросу утраты номера: молчание либо отрицательный баланс в течение 90 дней дают оператору право расторгнуть договор на предоставление услуг связи по данному номеру. При этом считается, что договор прекращен по инициативе самого абонента. В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90», — сказала Ковалевская.

Она добавила, что после утраты номера оператор в течение двух месяцев обычно не заключает договор с новым абонентом на этот же номер. Этот срок дается для того, чтобы у прежнего владельца была возможность восстановить номер.

«Поэтому, если номер заблокирован, необходимо связаться с колл-центром или обратиться непосредственно в офис оператора связи и попытаться его восстановить. Если номер утрачен и человек понес убытки, возникает вопрос о компенсации. Если договор прекращен по инициативе абонента, компенсация не предусмотрена», — рассказала эксперт.

По словам Ковалевской, если удастся доказать, что номер был отключен незаконно, например при отсутствии 90 дней молчания, тогда необходимо будет доказывать, что ущерб возник именно по вине оператора связи.

