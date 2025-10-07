Юрист объяснила, как ранний декрет повлияет на кадровый кризис в России

Предложение разрешить женщинам уходить в декрет с первого триместра не ударит по компаниям напрямую, но может увеличить дефицит работников в активном возрасте, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Я думаю, для компании это не сильно существенно. Изменится это с точки зрения, наверное, персонала. Другое дело, что это может не совсем благоприятно сказаться на ситуации с кадрами. Да, у нас сейчас дефицит, и если мы сейчас женщинам активным, трудоспособным и в детородном возрасте будем разрешать уходить чуть раньше, то может чуть больше повыситься дефицит», — сказала Яковлева.

Она отметила, что с другой стороны, женщинам и рожать нужно. То есть дефицит — дефицитом, но нужно сделать так, чтобы и через 20 лет было кому работать. Успешного рецепта баланса между защитой и занятостью пока не придумали.

«В целом такие сотрудники, наверное, не сильно закрывают задачу компании. Работодатель тратит время и деньги на подбор, обучение этого сотрудника. А она выйдет потом (в декрет — ред.), и, очевидно, что за это время утратит свою квалификацию. Я знаю мало мамочек, которые сидят в декрете и активно поддерживают свою квалификацию в актуальном состоянии», — отметила эксперт.

По мнению Яковлевой, ситуация не сильно усугубится. Сотрудник все равно потеряет квалификацию. К тому же пособие давно платит Социальный фонд России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила отправлять будущих мам в декретный отпуск уже с первого триместра. По ее мнению, первые недели чрезвычайно важны для матери и с точки зрения самочувствия, и со стороны эмоциональной нагрузки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.