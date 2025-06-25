Юрист объяснила, что грозит мужчине, ударившему о пол ребенка в Шереметьеве

Ситуация, произошедшая в аэропорту Шереметьево, когда мужчина со всей силы швырнул двухлетнего ребенка на пол, подпадает под ч. 3 ст 30 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ, ведь действия мужчины причинили другому лицу тяжкий вред здоровью. Состав преступления можно квалифицировать как покушение на убийство без реальных намерений на это, сообщила РИАМО юрист Лиана Фаткуллина.

Ранее в аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина схватил двухлетнего ребенка, поднял над головой и с силой бросил на пол. Мальчик получил травмы и был экстренно госпитализирован в Детский клинический центр им. Рошаля. Известно, что 31-летний мужчина находился под наркотическим опьянением, что подтверждается медицинским освидетельствованием.

В ст. 105 УК РФ сообщается, что за убийство наказывают лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

«Дополнительно отмечу, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, который к тому же перевозил наркотики из одной страны в другую. Здесь мужчина также попадает под административную (ст.6.8 КоАП РФ) или уголовную ответственность по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В данном случае, правоохранительные органы также должны будут выдвинуть обвинения в отношении 31-летнего мужчины в части употребления и перевозки наркотиков», — сказала Фаткуллина.

Отдельное внимание, по словам юриста, стоит уделить компенсации за моральный вред (ст. 151 ГК РФ). Если пострадавшему и членам его семьи причинили физические или нравственные страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права или посягающими на его нематериальные блага, то таким образом суд может взыскать с обвиняемого компенсацию за моральный вред.

«Суды в каждом деле рассматривают обстоятельства дела и по итогам принимают решение, какую сумму необходимо взыскать с лица, который нанес тяжкий вред здоровью. Судебная практика очень сильно разнится, суммы начинаются от нескольких тысяч рублей, достигая нескольких миллионов», — добавила юрист.

Суды учитывают тот факт, какие нравственные, физические страдания были у потерпевших лиц, их степень. В том числе затраты на психологов, на услуги, которые были оказаны медицинским учреждением, на само лечение, терапию и лекарства.

«Надеюсь и верю, что врачи Детского клинического центра им. Рошаля сделают все возможное, чтобы 2-х летний Амир пришел в удовлетворительное состояние. Терпения и сил семье Амира», — заключила Фаткуллина.