Юрист объяснил, стоит ли требовать обещанного на корпоративе повышения

Неформальное обещание повышения от начальства на корпоративе не является безусловным обязательством к исполнению, об этом заявил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского английского клуба Вячеслав Печников. По его словам, требовать повышение можно, только если есть какое-то документальное подтверждение, что такое обещание было, сообщает Газета.ru .

Печников отметил, что в подобных случаях иногда сотрудники компаний вспоминают о законодательной норме, касающейся публичного обещания вознаграждения, закрепленной в статье 1055 ГК РФ. Однако данное положение гражданского права неприменимо к сфере трудовых отношений.

Юрист подчеркивает, что в рамках трудового законодательства приоритет имеют документально зафиксированные условия, а не устные договоренности. Любые изменения условий трудового договора должны быть оформлены в письменном виде и доведены до сведения работника. Следовательно, требовать исполнения устного обещания повышения как юридически обязывающего весьма проблематично. Без письменной фиксации договоренность остается лишь на уровне разговора. Реализация решения о повышении должна быть подтверждена соответствующими документами.

Печников советует в подобных ситуациях избегать споров о факте обещания в присутствии свидетелей, а вместо этого настаивать на конкретике, узнавая сроки и форму оформления решения.

«Это позволяет быстро отделить реальное намерение работодателя от фразы, сказанной по настроению и без готовности закреплять ее письменно», — резюмировал он.

