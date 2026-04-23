Юрист объяснил, почему переписывание имущества на родственников при разводе не помогает

Управляющий юридического консалтинга «Григорьев и партнеры» Дмитрий Григорьев заявил, что переписывание имущества на родственников при разводе редко помогает сохранить активы, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, суды все реже ограничиваются формальной регистрацией собственности и анализируют реальное происхождение денег и экономическую суть сделки.

«Ключевым критерием в подобных спорах выступает не формальный собственник, а источник происхождения денежных средств и экономическая природа сделки. Суды исследуют, за счет каких доходов приобретался актив, имелись ли реальные основания для отчуждения имущества в пользу третьего лица, а также существовала ли фактическая самостоятельность этого лица в распоряжении спорным имуществом. Если будет установлено, что имущество приобреталось за счет общего бюджета семьи, а оформление на родственников носило формальный либо направленный на обход закона характер, суд вправе переквалифицировать такие действия и защитить права второго супруга», — разъяснил Григорьев.

Он напомнил, что доходы супругов, полученные в браке, считаются общими независимо от того, кто именно их заработал. Даже при отсутствии личного дохода, например в декретном отпуске, право на совместно нажитое имущество сохраняется.

«При рассмотрении дел о разделе имущества суды анализируют не только формальные договоры, но и фактическое движение денежных средств… Такие действия не рассматриваются судами как безусловный способ исключения активов из состава совместной собственности», — заключил Григорьев.

