Юрист объяснил, кому направлять претензии из-за ошибок в паспорте

Все претензии касательно ошибок в паспорте должны быть адресованы МВД или типографии, а не МФЦ. Именно ведомство обязано проверять правильность данных, сообщил РИАМО юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

«Здесь нужно понимать, что ответственность всегда лежит на миграционной службе, то есть МВД. При этом, если мы чуть глубже погружаемся и берем любой паспорт, то снизу написано: сделано по госзаказу, номер заказа. Скорее всего, в казначействе, кто отпечатывал эти паспорта — всего лишь заснул за типографским оборудованием. Это не означает, что нет ответственности лица», — сказал Шалоносов.

Он привел пример, что, если на производстве кто-то заснул на сцеплении или на тормозах у машины, и кто-то разбился — отвечает в любом случае не производитель. Виноват тот, кто выдал эту машину, то есть продавец. В нашем случае продавец — это МВД.

«Он предоставил эту услугу. Нужно понимать: МВД будет оперировать, что вы должны были прочитать и увидеть эту ошибку. Нет, господа. Если вернемся к автомобилю — если вы профессиональный механик, то вы должны были при покупке машины как-то ее проверить. Нет у вас той цели и тех правоотношений между МВД и туристом, чтобы вы еще перепроверяли госуслугу. Вы за нее заплатили. Да, то, что мы с вами проверяем срок годности молока или кефира в магазине — это неправильно, потому что по закону его там не продают. Но мы перепроверяем, потому что знаем, что магазин поступает некрасиво», — отметил юрист.

Шалоносов также уточнил по поводу МФЦ. На них МВД будет ссылаться по внутреннему регламенту.

«Мы, когда судимся по таким делам, они всегда ссылаются на МФЦ, их приглашают. МФЦ пишет: „Мы всего лишь, если простым слогом, бутерброд и кошерная курочка“. Все остальное — это к повару, к МВД. МВД — профессионал, он должен был это все сделать. МФЦ всего лишь функциональный центр. Это не организатор, не исполнитель», — пояснил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.