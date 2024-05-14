Юрист объяснил, как выпроводить из квартиры засидевшегося гостя

Судебный эксперт Антон Палюлин отметил, что участковый вряд ли поспособствует выселению из квартиры загостившегося друга. По его словам, для решения такой проблемы необходимо обратиться напрямую в полицию, сообщает «Секрет фирмы» .

Юрист рассказал, что в разрешении конфликта может помочь написанное заявление о незаконном проникновении. По его словам, пожаловаться на нахождение посторонних в своей квартире — эффективный способ разрешения ситуации.

«Предложите всем вместе поехать в участок, дать объяснения. Заприте за собой дверь и в участке настаивайте, чтобы вам отдали ключ от вашей квартиры, если он у „захватчиков“», — посоветовал Палюлин.

Эксперт добавил, что нарушитель, который незаконно проник в жилище, может получить штраф в 40 тысяч рублей или попасть под арест на три месяца.