Юрист объяснил, где черта между ошибкой и нарушением закона при ссорах

Юрист Кузьмин: ссоры в семье могут быть причиной привлечения к ответственности

Семейные споры, импульсивные высказывания в Сети или самовольное распоряжение найденными вещами часто воспринимаются как обыденные ситуации, не требующие вмешательства юристов. Однако на самом деле подобные действия вполне могут привести к ответственности как административной, так и уголовной. О потенциальных рисках, скрывающихся за перечисленными ситуациями, и о том, где кончается невинная оплошность и начинается преступление, в разговоре с РИАМО рассказал юрист Геннадий Кузьмин.

Семейные конфликты

По мнению специалиста, именно конфликты в семье являются одним из самых распространенных видов правонарушений. Зачастую они попадают под действие статьи 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев, не повлекших за собой ущерба здоровью. Наказание за это — штраф до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

При этом, как уточняет Кузьмин, ссоры в семье нередко перерастают из административных проступков в уголовные. В таких ситуациях возможно применение статьи 119 УК РФ «Запугивание убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью», статьи 115 УК РФ «Намеренное нанесение легкого вреда здоровью» или статьи 116 УК РФ «Побои».

Поведение в Сети

Следующей областью повышенного риска с точки зрения закона являются комментарии и публикации в социальных сетях. В последние годы заметно выросло число судебных разбирательств, связанных с высказываниями пользователей в интернете. Ответственность может наступать за пропаганду запрещенных законом идей, распространение ложной информации о российской армии, а также за экстремистские материалы и призывы. При этом многие люди не понимают, что даже единичный комментарий может послужить основанием для привлечения к суду.

Случайные находки

Особое внимание юрист обратил на вопрос о так называемых «находках». Вопреки распространенным представлениям случаи умышленного подбрасывания оружия или наркотических веществ — большая редкость. Однако широко распространены случаи незаконного присвоения найденных вещей, особенно мобильных телефонов и банковских карт.

«Найденная вещь не становится собственностью нашедшего. Использование найденного телефона или банковской карты образует состав преступления», — отметил Кузьмин.

По его словам, использование банковской карты на сумму до 2 500 рублей может повлечь за собой административную ответственность за мелкое воровство, а при превышении этой суммы — уголовную ответственность на основании статьи 158 УК РФ.

ДТП

Касаясь непредумышленных преступлений, эксперт обращает внимание на то, что около 90% подобных случаев связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Если в результате нарушения правил дорожного движения по неосмотрительности причиняется серьезный вред здоровью или наступает смерть, ответственность определяется статьей 264 УК РФ. В случаях нанесения легкого или средней тяжести вреда здоровью ответственность как правило является административной.

В заключение юрист отметил, что большая часть административных и уголовных дел возникает не из злого умысла, а по причине недостаточной юридической грамотности и ошибочных представлений людей о допустимых действиях в обычных, повседневных ситуациях.

