Юрист научила россиян правильно защищаться от клеветы в соцсетях

Каждый гражданин России имеет гарантированное Конституцией право на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Адвокат по семейным и жилищным спорам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в разговоре с РИАМО разъяснила, какие шаги предпринять, если в отношении вас распространили клевету в интернете.

Что такое клевета

Адвокат пояснила, что распространение лживых сведений в социальных сетях может повлечь за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Для эффективной защиты своих интересов необходимо собрать доказательства, а факт публикации недостоверной информации зафиксировать у нотариуса. Нотариус обладает полномочиями заверять содержание сайтов в определенный момент времени. Даже если клеветнические материалы были удалены, их возможно восстановить с помощью нотариального протокола осмотра интернет-страницы.

Глазкова пояснила, что клевета — это распространение заведомо неправдивых утверждений, которые унижают честь и достоинство личности или наносят ущерб ее репутации. Она акцентировала внимание на том, что сведения должны быть умышленно ложными, то есть не соответствовать действительности, порочащими и распространенными, то есть доведенными до сведения хотя бы одного постороннего лица, будь то устно, письменно или через интернет. Сообщение сведений самому себе нельзя назвать распространением, и за это никакой ответственности не предусмотрено. Если сведения правдивы и высказаны в форме мнения («мне кажется»), это тоже клеветой не является.

Алгоритм действий

В случае распространения клеветнических сведений необходимо подать в суд иск о защите чести, достоинства или деловой репутации и требовать компенсацию морального вреда, советует эксперт. Ответчиком по данному делу может выступать автор комментария, статьи, блога, владелец поисковой системы, редакция СМИ, если публикация недостоверных сведений была осуществлена без указания автора, и другие лица.

Адвокат отметила, что требовать компенсацию морального вреда может только физическое лицо. Юридическое лицо вправе требовать возмещения понесенных убытков.

Более того, за клевету для юридических лиц предусмотрена административная ответственность (статья 5.61.1 КоАП РФ), а для граждан, достигших 16-летнего возраста — уголовная ответственность (статья 128.1 УК РФ).

Права пострадавшей стороны

В связи с этим, пострадавшая сторона имеет право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Клевета, распространенная публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет и социальные сети), квалифицируется как уголовное преступление и подпадает под действие части 2 статьи 128.1 УК РФ.

Административная ответственность за клевету применяется только к организациям. Наказанием за данное правонарушение является штраф в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

«Если распространитель скрывает себя, то и в таком случае его можно установить: при подаче иска необходимо обратиться в суд с запросом к Роскомнадзору. Личность нарушителя выяснят. Если все же установить лицо, распространившее сведения, будет невозможно, можно обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности. В суде необходимо также требовать опровержения сведений. Оно должно быть сделано тем же или аналогичным способом, которым были распространены сведения. Также можно требовать удаления информации в интернете», — рассказала Глазкова.

По словам юриста, наказание за клевету в социальных сетях достаточно суровое — предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Поэтому, прежде чем публиковать что-либо в социальных сетях, следует обдумать возможные последствия распространения информации и убедиться в том, что сведения не являются ложными и не порочат честь и достоинство других людей.

