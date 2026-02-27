Юрист напомнила, куда жаловаться, если не платят зарплату

Юрист Асанова: при невыплате зарплаты можно обратиться в прокуратуру

При невыплате заработной платы или отказе оформлять трудовой договор работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, сообщила РИАМО юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«На страже прав работников в Российской Федерации стоят трудовая инспекция и прокуратура, если не выплачивается заработная плата, при устройстве на работу не оформляют трудовой договор, работник может всегда обратиться с жалобой в указанные государственные органы», — сказала Асанова.

Она добавила, что по жалобе будет проведена проверка работодателя и приняты соответствующие меры административного реагирования.

«В случае невыплаты заработной платы, привлечения к работе работника без надлежащего оформления, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса об административных нарушениях и наложен штраф», — рассказала юрист.

Асанова уточнила, что за невыплату заработной платы для работодателя предусмотрена также уголовная ответственность в соответствии со ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.