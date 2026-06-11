Юрист Ломакин объяснил, как делить биткоин при разводе

Криптовалюта и доли в бизнесе могут стать предметом спора при разводе, если супруги заранее не закрепили режим собственности, сообщает RuNews24.ru

Управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия», советник госслужбы 3 класса в отставке, старший налоговый консультант Дмитрий Ломакин заявил, что криптовалюта и доли в ООО уже стали частью семейных споров.

«Брачный договор — это не формальность и не проявление недоверия, а инструмент планирования», — отметил эксперт.

По Семейному кодексу имущество, нажитое в браке, делится поровну. Это касается квартир, бизнеса и криптовалюты. Суд может признать общим не только актив, но и прирост его стоимости, если он появился в период брака.

Ломакин советует прямо указывать, что добрачные активы и их рост от инфляции, рынка или управления остаются личной собственностью. В договоре также нужно описать доступ к криптокошельку или бирже.

Эксперт предупредил: если один супруг получает менее 15% стоимости совместно нажитых активов, суд с высокой вероятностью признает договор недействительным. Второму супругу следует предусмотреть справедливую компенсацию.

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