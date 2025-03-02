Юрист Леонова: за выращивание голубого лотоса на участке у дома грозит тюрьма

Дачникам и владельцам земельных участков или придомовых территорий нельзя выращивать некоторые виды растений. За это может быть административная или уголовная ответственность, сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова агентству «Прайм» .

Она напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений есть в постановлении российского правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от прошлого года. В документе перечислено число растений, которое нужно для определения крупного и/или особо крупного размера при принятии решения о возбуждении дела.

Юрист уточнила, что в каждом из указных растений есть наркотические и/или психотропные вещества. В перечне указаны мак, конопля, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и многие другие. При этом далеко не все дачники считают, что эти растения наркотические.

Например, мак снотворный содержит морфин и кодеин. За его выращивание даже в небольшом количестве показано административное наказание. Ипомея трехцветная содержит психоактивные вещества, а турбина щитковидная — алкалоиды эрголинового ряда, которые оказывают психотропное действие.

Как пояснила специалист, даже за одно запрещенное растение на участке владельца земли могут повлечь к административному наказанию. Предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а в некоторых случаях могут применить административный арест на 15 суток.

Леонова подчеркнула, что 10-100 кустов запрещенного растения на участке — это преступление в крупном размере, свыше 100 — в особо крупном размере. Кроме того, к уголовной ответственности могут привлечь и за хранение или получение от 3 граммов семян указанных запрещенных растений.

Силовики могут проверить человека и за высадку одного запрещенного растения на общественной территории.