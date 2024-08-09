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Юрист Юкша: лишенный выплат военный из Челябинска может обратиться в прокуратуру

Адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша счтает, что многодетному бойцу СВО из Челябинска незаконно отказали в соцвыплатах. Он надеется, что местные власти исправят эту ситуацию, сообщает «Царьград» .

Челябинского участника спецоперации лишили права на получение единовременных региональных выплат, поскольку он является кадровым военным и перезаключил служебный контракт.

По словам Юкши, чиновники не могут отказывать гражданам в положенных им выплатах. Он уверен, что в деле должны разобраться представители Минобороны, в ведении которого находятся комиссариаты.

«И нужно сделать обращение к местным органам власти, потому что он такой же военнослужащий и, соответственно, ему причитаются определенные выплаты», — подчеркнул эксперт.

Юрист отметил, что в случае спора военный может обратиться в прокуратуру.

Юкша добавил, что людей, которые встают на защиту Родины, не должны лишать соцгарантий.