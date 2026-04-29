Юрист Ярмуш назвала штрафы за шашлык в городе и лесу

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, какие штрафы предусмотрены за приготовление шашлыка в неположенных местах в городе и на природе, сообщает RT .

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что за жарку шашлыка в черте города — на балконе, во дворе многоквартирного дома или в сквере — предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

«Если гражданин начнет жарить шашлыки в городе, например у себя на балконе, во дворе многоквартирного дома, где-то в сквере, то он получит штраф от пяти до 15 тыс. рублей. Если он выезжает куда-то за город: это может быть лес, или дача, или около озера, то он нарушит правила пожарной безопасности. Штрафы будут аналогичные — от пяти до 15 тыс. рублей; если это лес, то там от 15 до 30 тыс. рублей», — объяснила юрист.

Она добавила, что готовить шашлык разрешено только на специально оборудованных площадках, расположенных вдали от жилых домов и деревьев.

