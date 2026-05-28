Юрист Яковлева назвала июль самым выгодным для отпуска летом 2026 г

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева сообщила, что в 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле, где больше всего рабочих дней, сообщает «Вечерняя Москва» .

Лето 2026 года станет самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года — их будет 65. По словам члена Палаты налоговых консультантов России Валентины Яковлевой, при планировании отпуска стоит учитывать этот фактор.

«За отпуск выплачивают средний заработок, который ниже, чем заработная плата. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше сумма, которую потеряет сотрудник, когда уйдет в отпуск. Например, в январе мало рабочих дней, и каждый из них стоит очень дорого. С экономической точки зрения невыгодно брать отпуск в этом месяце», — пояснила Яковлева.

Эксперт отметила, что в июле 2026 года будет 23 рабочих дня. Поэтому один отпускной день окажется выгоднее, чем в июне или августе.

