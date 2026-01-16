Юрист из Орла помогает участникам СВО и их семьям

В Орловской области действует одно из региональных отделений фонда «Защитники Отечества», ключевой задачей которого является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Как рассказала заместитель руководителя орловского филиала по правовым вопросам Галина Сопчева, ее рабочий день состоит из приема граждан, оказания юридической помощи, а также координации деятельности

По словам юриста, фонд выступает в роли центра комплексной помощи. Обратившись сюда, военнослужащие после возвращения с фронта могут получить поддержку в организации медицинской и психологической реабилитации, а также содействие в трудоустройстве. Фонд также помогает в оформлении удостоверений ветерана боевых действий.

Особое внимание уделяется работе с семьями погибших и пропавших без вести, где, помимо юридического сопровождения, крайне важна психологическая поддержка. Сопчева отметила, что для нее самым трогательным в работе является наблюдать, как близкие — жены, подруги — поддерживают бойцов на пути реабилитации.

«Я очень дорожу тем, что делают для меня, для моей семьи, для моей страны те ребята, которые выполняют задачи специальной военной операции. Это и мотивирует меня работать здесь и помогать нашим военнослужащим», — поделилась она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.