Юрист Хаминский призвал оспаривать законы о чипировании собак

Юрист Хаминский: закон о чипировании собак — это превышение полномочий регионов

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что введение обязательного чипирования собак на региональном уровне выходит за рамки полномочий субъектов РФ. В Самарской области такой закон вступает в силу с 1 марта, сообщает АиФ в Самаре .

В Самарской области с 1 марта начнет действовать закон об обязательной регистрации и чипировании собак. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. По данным на начало 2026 года аналогичные нормы приняты в 25 регионах.

Хаминский поддержал идею учета животных, однако подчеркнул, что порядок их содержания регулируется федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». По его мнению, самостоятельное введение обязательного чипирования субъектами РФ создает правовые коллизии.

«Введение обязательного чипирования домашних животных в одном отдельно взятом субъекте Российской Федерации явно выходит за рамки предоставленных законом полномочий», — заявил Хаминский.

Он отметил, что разные региональные правила могут запутать владельцев и правоприменителей. Юрист считает, что при оспаривании таких норм суды могут встать на сторону граждан.

В Минприроды подготовлен федеральный законопроект о государственном учете и маркировке домашних животных. Документ вводит определения «учет» и «маркирование», предусматривает бесплатную процедуру и возможность выбора способа — чип или специальный ошейник. Перечень животных установит правительство РФ.

По мнению эксперта, единый порядок должен быть закреплен на федеральном уровне, иначе регионы столкнутся с судебными спорами.

