Юрист Хаминский назвал основания для лишения наследства

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил, в каких случаях гражданина могут признать недостойным наследником, сообщает RT .

Александр Хаминский напомнил, что основания закреплены в статье 1117 Гражданского кодекса России.

«В соответствии со статьей 1117 Гражданского кодекса России, гражданин признается недостойным наследником, если он умышленно совершил противоправные действия против наследодателя, других наследников или воли завещателя», — поделился он.

К таким действиям относятся покушение на жизнь наследодателя или других наследников, а также причинение вреда их здоровью. Основанием может стать и попытка незаконно увеличить долю в наследстве: подделка завещания, кража документов, обман или угрозы с целью изменить волю наследодателя.

Кроме того, препятствием для получения имущества станет злостное уклонение от алиментных обязательств в отношении нетрудоспособного наследодателя, если это подтверждено судом.

«И, естественно, родители, лишённые родительских прав, не наследуют после детей. В большинстве случаев недостойного наследника отстраняют от наследства через суд. При этом недостойный наследник теряет право наследовать как по закону, так и по завещанию», — подытожил Хаминский.

