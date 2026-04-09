Юрист Георгиева объяснила, переходят ли штрафы ГИБДД по наследству

Штрафы ГИБДД и другие административные взыскания не переходят к наследникам после смерти нарушителя. Об этом юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщила RT .

Штрафы ГИБДД, как и любые административные штрафы, не входят в наследственную массу, пояснила специалист. По ее словам, ответственность носит личный характер и прекращается со смертью человека.

«Человек, который привлекается к ответственности — это конкретное физическое лицо. И когда нарушитель умирает, то производство прекращается», — поделилась она.

Если штраф не был оплачен и материалы уже переданы судебному приставу, производство также подлежит прекращению в связи со смертью должника, добавила юрист.

«Поэтому штрафы ГИБДД не переходят в наследственную массу. Это не считается долгами. Долги, передающиеся по наследству, — это другое. Это гражданско-правовой долг. Например, кредит или деньги, взятые в заем у другого гражданина», — пояснила она.

При этом в случае ДТП, если виновник скончался, пострадавший вправе предъявить требования к наследникам.

«То есть оценить ущерб от виновника, которого уже нет в живых. Вот этот долг может перейти, но не превышая стоимость наследуемого имущества», — подытожила Георгиева.

