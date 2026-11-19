Выписка показывает учтенные периоды работы и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Пропуски подтверждают трудовой книжкой, договорами, приказами и справками о заработке. При ликвидации работодателя документы запрашивают у правопреемника или в архиве, затем подают заявление о корректировке счета.

В стаж входят военная служба, получение пособия по безработице и уход за нуждающимися. С 2026 года уход за каждым ребенком до полутора лет учитывают без ограничения числа детей. За полтора года начисляют до 2,7 балла за первого, 5,4 — за второго, 8,1 — за третьего и последующих детей.

Самозанятые, работающие за рубежом россияне и неработающие без обязательного страхования могут платить добровольные взносы. За полный год 71 525,52 рубля дают год стажа и около 1,09 балла, максимум 572 204,16 рубля — год и 8,72 балла.

«В 2026 году ее оформляют женщины 1962 года рождения с 64 лет и мужчины 1957 года рождения с 69 лет», — сказала Чирикова о социальной пенсии при нехватке стажа или баллов.

С 1 апреля ее базовый размер — 9424,12 рубля. Неработающим пенсионерам с низким доходом доплачивают до регионального прожиточного минимума.

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