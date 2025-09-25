Юрист Бондаренко: плач новорожденного ребенка не признают нарушением тишины

«Что касается ребенка — это частая проблема, особенно в Подмосковье. Ребенок новорожденный кричит, потому что он ребенок. Полиция приедет, но что она может сделать? Здесь нужно разбираться в судебном порядке: действительно ли есть превышение. И я бы рекомендовала обращаться к застройщику, если это новостройка», – посоветовала Бондаренко.

Она отметила, что если это не новостройка, ничего уже не сделать.

«Сейчас, к сожалению, такие тонкие стены, что слышно даже будильник. В Подмосковье жаловались, что слышно, как соседи встают с петухами. Если квартира вторичная и срок претензий к застройщику истек, то, к сожалению, ничего не взыскать. Это редкие случаи. Бывают истории с полами, которые скрипят: если есть нарушения со стороны собственника квартиры», – рассказала юрист.

Бондаренко уточнила, что со стенами очень сложно: судебные эксперты говорят, что крайне трудно определить, как идет звук — через стену сбоку или через потолок.

«Если известен источник шума, все равно чаще всего это спор ради спора. Я рекомендую сделать ремонт: шумоизоляцию, хотя помогает не всегда. Как правило, приходится всю коробку обклеивать — стены и потолок. Плюс уменьшается площадь комнаты. Это дорогостоящее мероприятие. Но иногда проще вложить деньги в ремонт, чем судиться», – поделилась эксперт.