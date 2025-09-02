Юрист Багатурия: система анонимного слежения за передвижением работников законна

Ранее BPA Technologies разработала и представила новую систему, которую можно использовать для мониторинга перемещения людей и объектов без биометрии. Она основана на принципе визуального мечения. На одежду персонала наносят специальную краску. Она не видна человеческому глазу и полностью безопасна, как уверяет производитель.

«Это абсолютно легально, ведь данная система не собирает в персональные данные, к которым относится биометрия. Более того, правилами внутреннего распорядка на любом предприятии, к сотрудникам могут быть установлены нормативы пребывания на рабочем месте», — сказал Багатурия.

По словам юриста, с этими правилами знакомят будущего сотрудника при устройстве на работу, и он понимает, что их неисполнение может грозить дисциплинарной ответственностью.

Он добавил, что такая мера направленна на увеличение дисциплины и производительности труда. Данное новшество может найти себе применение на транспортных объектах и предприятиях непрерывного цикла, где необходимо присутствие человека.