Юрий Сердечкин: Мурманск остается главным форпостом России в Арктике

Глава Мурманска Юрий Сердечкин заявил, что город остается главным форпостом России в Арктике. По его словам, в настоящее время на Кольском полуострове идут масштабные работы по строительству газопровода и активному развитию Мурманского транспортного узла, сообщает Бриф24 .

Сердечкин принимает участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», организованном Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Развитие Мурманского транспортного узла играет существенную роль в модернизации Северного морского пути и освоении Колмозерского месторождения. Преференциальные режимы позволили привлечь в экономику региона около 1,5 триллионов рублей инвестиций и создать приблизительно 8,5 тысяч новых рабочих мест.

«Задача муниципальной власти — создать все необходимые условия для комфортной жизни и работы на Севере, подготовки и привлечения профессиональных арктических кадров. Это касается как развития городской среды, строительства современного жилья, так и систем образования, социальной поддержки населения и других сфер», — отметил Сердечкин.

Он также добавил, что регион уже достиг определенных успехов в данном направлении. В частности, в прошлом году Мурманская область стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Кроме того, Мурманск вошел в число пяти лидеров среди городов с наиболее благоприятной средой, несмотря на суровые климатические условия.