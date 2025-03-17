Юридически ничтожно: Трамп осудил помилования Байденом наркоторговцев

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что решения бывшего лидера страны Джо Байдена о помилованиях 2,5 тысяч лиц, осужденных за наркопреступления, «несостоятельными и юридически ничтожными», сообщает «Царьград» .

Это связано с тем, что документы подписывало автоматизированное устройство, повторяющее подпись Байдена.

«Помилования, которые Джо Байден предоставил, объявляются несостоятельными и юридически ничтожными, поскольку они были подписаны автоматизированным устройством. Иными словами, Джо Байден не ставил на них свою подпись и, более того, даже не знал о них! Необходимые документы о помиловании не были ему разъяснены или одобрены им лично», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, преступники, знающие о помиловании, могли совершить противоправные действия.

В середине января Джо Байден уменьшил наказания для 2,5 тысяч осужденных за преступления с наркотиками и помиловал заранее людей, против которых Трамп намеревался начать преследование.