Около 900 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье в 2025 году

С начала года в Московской области социальными признаны уже почти 900 предпринимателей региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса. Максимальный размер поддержки — 2 млн рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году социальный статус получил детский сад «Кидвиль» из г. о. Реутов, а также клиника семейного здоровья «Медицина» из г. о. Подольск.

Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на портале РПГУ.

Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.